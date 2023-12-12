Saadet Partisi Kocaeli Mv. Hasan Bitmez TBMM kürsüsünde bayıldı
Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez Meclis'te konuşmasının sonunda bir anda yere düştü. Bitmez, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Meclis'te kürsüye çıkan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerine konuşurken birden yere yığıldı.
Düşerken kafasını yere vuran Bitmez'e kalp masajı yapıldı. Bitmez'e ilk müdahale eden kişinin İYİ Parti Milletvekili Dr. Turhan Çömez olduğu öğrenildi.
Sağlık ekipleri Genel Kurul salonuna çağrıldı. Uzun süre kalp masajı yapılan Bitmez, sedye ile Genel Kurul salonundan çıkarıldı. Bitmez, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
#SONDAKİKA— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) December 12, 2023
Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez TBMM kürsüsünde baygınlık geçirdi.
🔹Bitmez’e Genel Kurul'da kalp masajı yapıldığı görüldü. pic.twitter.com/2rDE540tHs
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