Birol Aydın, adaylığını açıkladı!

Saadet Partisi'nde seçimli olağanüstü kongreye sayılı günler kala, Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, genel başkanlık için aday olduğunu açıkladı.

Aydın, adaylığını açıkladığı konuşmada Karamollaoğlu'nu işaret ederek, "Genel Başkanımızın daha fazla yıpratılmasına imkan ve fırsat vermemek için, partimizin birliğini bütünlüğünü ve kardeşlik iklimini korumak için 3. Olağanüstü Kongrede Saadet Partisi Genel Başkanlığı’na aday olduğumu ilan ediyorum." dedi.

Adaylığını açıklayan bir diğer isim ise Yeni Bir Dünya Sanayici ve İşadamları Derneği (YENİAD) Genel Başkanı Selman Esmerer oldu.