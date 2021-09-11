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Rusya'ya giden kuru yük gemisi boğazda arızalandı

İzmir'den Rusya'ya giden 114 metre boyundaki DUNE 2 isimli gemi İstanbul Boğazı'nda arızalandı. Gemi, Kıyı Emniyeti'ne bağlı kurtarma römorkörü eşliğinde Çayırbaşı açıklarına demirletildi.

114 metre boyundaki DUNE 2 isimli kuru yük gemisi Aliağa'da yükünü boşalttıktan sonra Rusya'nın Rostov Limanı'na gitmek için sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Kandilli açıklarına ulaştığı sırada gemide makine arızası meydana geldi. Geminin kaptanı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Gemi Trafik Hizmetlerinden yardım istedi. Olay yerine kurtarma 14 römorkörü ve kılavuz kaptan gönderildi. Arızalı gemi Çayırbaşı açıklarına demirletildi.

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