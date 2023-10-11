AjansHaber.com.tr Dünya Rusya'ya giden vekil, partisinden ihraç edildi

Rusya'ya giden Japon vekil partisinden ihraç edildi

Japonya'da muhalefet cephesinden "Nippon İşin no Kai" (JIP) milletvekili Muneo Suzuki, habersiz Rusya'ya yaptığı ziyaret sonrası partisinden ihraç edildi.

Danışma Meclisindeki JIP milletvekillerinden Muneo Suzuki'nin, geçen hafta Rusya'ya ziyareti ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko ile görüşmesi tepki çekti.

Parti içindeki Etik Komitesi'nin açıklamasında "disiplinsiz davranış" sergilediği kaydedilen Muneo, JIP Başkanlık Divanı kararı doğrultusunda, partiden resmen ihraç edildi.

Kararda, Muneo'nun deniz aşırı ziyareti partiye önceden bildirmeksizin gerçekleştirmesi ve bu ziyaretinde "tartışmalı açıklamalarda" bulunmasının etkili olduğu belirtildi.

Ziyarete ilişkin Rusya basınında yer alan görüntülerde Muneo'nun, "Ukrayna'ya karşı saldırılarda Rusya'nın kazanacağından yüzde yüz emin olduğunu" söylediği yansımıştı.

75 yaşındaki Muneo'nun ziyareti, Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna krizi sonrası, Japonya'dan bir milletvekilinin Rusya'ya düzenlediği ilk ziyaret olarak kayda geçmişti.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Gazze'ye 500'den fazla hava saldırısı!
Mısır'da iki İsrailli turist öldürüldü!
Avrupa ülkeleri ikiye bölündü!
Ortadoğu kan gölü!
Gazze'de üç gazeteci hayatını kaybetti
İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı!
İsrail'in hava saldırılarında ölü sayısı 950 oldu!