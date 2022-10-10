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Rusya’nın "Su-24" tipi savaş uçağı düştü!

Rusya'nın Rostov bölgesinde "Su-24" tipi savaş uçağının eğitim uçuşu yaptıktan sonra düştüğü bildirildi.

Rusya Güney Askeri Bölgesinin basın servisinden yapılan açıklamada, Su-24 tipi savaş uçağının, Rostov bölgesinde eğitim uçuşu yaptıktan sonra iniş esnasında ıssız bir yere düştüğü belirtildi.

Mürettebatın fırlatma koltuğuyla uçaktan sağ kurtulduğu kaydedilen açıklamada, ilk belirlemelere göre uçağın düşmesine teknik bir arızanın neden olduğu bilgisi yer aldı.

Açıklamada, uçağın mühimmatsız uçuş yaptığı ifade edildi.

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