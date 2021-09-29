AjansHaber.com.tr Gündem Soçi'de zirve bitti, ilk açıklamalar geldi

Rusya'nın Soçi şehrinde bugün gerçekleşen zirve sonrası liderlerden ilk açıklamalar geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve "Mevkidaşım Putin ile verimli bir görüşme gerçekleştirerek Soçi’den ayrıldık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve "Mevkidaşım Putin ile verimli bir görüşme gerçekleştirerek Soçi’den ayrıldık" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin de görüşme sonrası Erdoğan'a ziyareti için teşekkür ederek, "Görüşme çok yararlı ve kapsayıcı geçti. Temasta olacağız” dedi."

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