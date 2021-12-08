Rusya'nın işgal edeceği öne sürülen Ukrayna'dan mizahi paylaşımlar

Mavi tikli hesaptan yapılan paylaşımda migren, stres ve yüksek tansiyon gibi durumların insanların başının hangi bölgesinde ağrı yaptığı işaret edilirken, "Rusya'nın yanında yaşamak" yazısının altındaki kafanın tamamının kırmızıya boyandığı görüldü.

Yapılan bir başka paylaşımda, "Taviz vermenin gerçekten işe yaradığı zamanlar" şeklinde sahte bir Google araması yapıldığı ancak sonuç vermediği görülüyor.

Paylaşılan bir karikatürde ise bir tutuklunun diğerinden, "Ukrayna'yı iki kez işgal etmeye çalıştım" demesinin ardından uzaklaştığı resmediliyor.

Resmi hesaptan yapılan paylaşımlar binlerce Twitter kullanıcısı tarafından beğenildi.

Batı ve Kiev, Rusya'nın Ukrayna sınırına on binlerce asker yığdığını ve bir işgale hazırlandığını iddia ediyor. Moskova, böyle bir durum olmadığını savunuyor.