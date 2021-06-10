Rusya'nın askeri planlarını böyle anlattı

Rusya son yıllarda, özellikle Suriye'deki Esed rejimine verdiği destekle, ülkenin Akdeniz limanlarının kontrolünü ele geçirdi.

George C. Marshall Avrupa Güvenlik Araştırmaları Merkezi'nden Rus ordusu ve askeri stratejileri konusunda uzman olan Dmitry Gorenburg, Rusya'nın Akdeniz'de artan varlığını masaya yatırdı.

Gorenburg analizinde, 'Akdeniz'de varlığını sürdürmek, Rus Donanması için küresel olarak aktif bir donanmanın peşinden gitmekten çok daha etkili bir strateji. Çünkü Rusya'nın dünya çapında ABD deniz üstünlüğüne meydan okumak için ne kaynakları ne de küresel emelleri var. Moskova'nın Akdeniz filosunu geliştirmeye ve güçlendirmeye odaklanması, Rusya'nın bölgedeki dış politika hedefleriyle uyumlu, çok daha ulaşılabilir ve sınırlı...'

SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDE DE YAŞANMIŞTI

Soğuk Savaş sırasında da, Sovyet savaş gemileri, Akdeniz'de benzer bir tablo çiziyorlardı. 1967'de kurulan Sovyet Akdeniz filosu Beşinci Eskadra (Filo olarak adlandırılamayacak kadar küçük olan savaş gemileri grubu), savaş durumunda füzeler, torpidolar ve hatta nükleer silahlarla vurmaya hazır olan ABD uçak gemilerini takip edecekti. Ancak Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte, filo 1992'de dağıtıldı.

2013 yılında, birkaç yeni denizaltı ve gemi ilave edilen Karadeniz Filosunun bir kısı, 'Akdeniz Filosu' olarak adlandırıldı. Ayrıca, Beşinci Eskadra için bir Soğuk Savaş dönemi durağı olan Suriye'nin Tartus limanı, nükleer güçle çalışan gemiler de dahil, Rus savaş gemilerine hizmet vermek için yeniden bir Rus limanı haline geldi.

Gorenburg, Kilo sınıfı deniazaltılar 'Varshavyanka'ların eklenmesinden sonra, Rusya'nın denizaltı ve savaş gemilerini Suriye'de Tartus'a yerleştirdiğini hatırlatarak, Rus donanmasının Suriye üzerinden Akdeniz'de artan aktivitesine dikkat çekti.

Gorenburg ayrıca, Rus uçaklarının Akdeniz üzerinde uçmak için Suriye üslerinden kalktığını, S-400 ve S-300 uzun menzilli ve Pantsir kısa menzilli savunma sistemlerinin yanı sıra K-300 Bastian ve Kh-35 olmak üzere çeşitli füze sistemlerinin karada konuşlu olduğuna işaret etti.

ANCAK, CİDDİ ZORLUKLARLA KARŞI KARŞIYA

Gorenburg'a göre Moskova, büyük uçak gemileriyle Amerikan tarzı bir güç gösteren donanmadan kaçınarak, füze taşıyan korvet tarzı gemilerden oluşan bir donanma anlayışını benimsiyor. Akdeniz kıyısında çoklu katman savunma stratejisi ve çoklu saldırı sistemleri dizayn ediyor.

Gorenburg, Akdeniz Filosu'nun 10 ila 15 yüzey savaş gemisi ve birkaç denizaltıdan oluşacağını tahmin ediyor. Ancak, Rusya'nın Akdeniz'de istikrarlı bir deniz varlığı sürdürmede, ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğuna dikkat çekiyor. Rusya'nın ekonomisi bocalıyor, ülkenin tersaneleri gecikmelerle boğuşuyor ve savaş zamanında Akdeniz kuvvetlerine Boğazlar üzerinden ikmal yapmak kolay olmayabilir.