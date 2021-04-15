Rusya'dan yeni savaş adımı

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan Donbas krizinde tansiyon dinmiyor. Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınakla beraber ABD Başkanı Joe Biden'ın 'askeri varlığını sınırla' çağrısı yapmıştı. Rusya bu gelişmenin ardından sınır bölgesindeki Rus tanklarına beyaz çizgiler çekti.

MEYDAN OKUDULAR

Rusya savaş boyası olarak adlandırılan bu yöntem ile çatışma anında dost ve düşman birliklerinin daha kolay ayırt etmesini hedeiyor. Rusya, sınırdaki tanklarına 'savaş boyası' sürerek ABD'ye ve Ukrayna'ya 'savaşa hazırız' mesajı vererek meydan okudu.

1968 YILINDA YAŞANMIŞTI

Tanklarına beyaz boya çeken Rusya benzer bir adımı Soğuk Savaş yıllarında da atmıştı. O dönem Demir Perde ülkesi olan Çekoslovakya'da Komünist Parti'ye yönelik başlayan protesto dalgasına Sovyet Rusya müdahale etmişti. 1968 yılındaki Çekoslovakya işgalinde yer alan Sovyet tankları beyaza boyanmıştı.