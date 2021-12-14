Rusya'dan Ukrayna sınırı yakınlarında 1000 askerle tatbikat
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğine dair endişeler sürerken, sınıra yakın bir bölgede 1000'den fazla askerle tatbikat düzenledi.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğine dair diğer ülkelerin endişeleri sürerken Moskova'dan gerilimi tırmandıracak bir adım geldi.
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Rostov'da Kadamovsky Eğitim Sahası'nda, 1000'den fazla askerle büyük bir tatbikat düzenlendi.
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Tatbikata air görüntüler Rus Savunma Bakanlığı'na ait bir televizyon kanalı olan TV Zvezda tarafından yayınlandı.
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Tatbikatta 100'den fazla BMP-3 savaş aracı, AK-74M saldırı tüfekleri, RPG-7V ve AGS-17 kullanıldı. Tatbikata 1000'e yakın Rus askeri katıldı.
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