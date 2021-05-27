AjansHaber.com.tr Teknoloji Rusya'dan Twitter'a 19 milyon ruble ceza

Rusya'dan Twitter'a 19 milyon ruble ceza

Rusya'da bir mahkeme, merkezi ABD'de bulunan sosyal medya platformu Twitter'a idari ihlal nedeniyle 19 milyon ruble para cezası verdi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) Twitter aleyhine açtığı dava, başkent Moskova'da bulunan Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü.

Rusya'da yasaklanan içeriklere Twitter üzerinden ulaşılabilmesi nedeniyle şirketin mevzuata uymadığı hükmüne varan mahkeme, Twitter'a 19 milyon ruble (yaklaşık 2,2 milyon TL) para cezası verdi.

Ülkede dün görülen benzer bir dava sonucu Facebook'a 26 milyon ruble para cezası verilmişti.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı!
Gökbey Helikopteri testlerde limitleri zorluyor
Roketsan paylaştı: Konumumuz sağlam!
Kara listeden çıkarıldı
Yarın gece "Süper Çiçek Kanlı Ay" gerçekleşecek
Bayraktar TB2 SİHA'lar Avrupa semalarında uçacak
Amazon, MGM'yi 8,45 Milyar Dolara Satın Aldı