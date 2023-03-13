Rusya'dan Türkiye Gaz Merkezi hakkında açıklama!

Ekim 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türkiye'de Kuzey Akım boru hatlarına alternatif olabilecek bir gaz merkezi oluşturulmasını planlama talimatı vermişti.

Sputnik'e konuşan Rus yetkili, gaz merkezi projesine ilişkin son gelişmeleri paylaştı.

"Depremler, Türkiye'nin siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarında ana konu haline geldi. Tüm kurumların çabası, 'asrın felaketi' olarak adlandırılan afetin sonuçlarının ortadan kaldırılmasına yönelikti. Bu nedenle diğer bazı konularda düzenlemeler yapıldı.

"Şimdi kademeli olarak gündemimizdeki meselelere geri dönüyoruz, buna gaz merkezi meselesi de dahil" diyen Rus yetkili, gaz merkezi projesinin ertelenip ertelenemeyeceği sorusuna ise "Olmaz, böyle bir şey söz konusu değil" dedi.