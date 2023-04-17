Rusya'dan "savaşa hazırlık" emri!
Rusya-Ukrayna Savaşı bir yılı aşkın süredir devam ederken Putin yönetimi Pasifik Filosu'nun ardından Baltık Filosu'nu da savaşa hazırlık durumuna geçirdi.
Rusya'nın Baltık Filosunun denetim kapsamında savaşa yüksek hazırlık durumuna geçirildiği bildirildi.
Baltık Filosunun basın servisinden yapılan açıklamaya göre, filonun Baltık Denizi'nde bulunan üssündeki kuvvetler denetim kapsamında savaşa yüksek hazırlık durumuna geçirilerek tatbikata başladı.
Rusya'nın Krasnodar bölgesinde düzenlenen tatbikatta, filoya bağlı 1500'den fazla asker, 10 savaş gemisi, 50 askeri teçhizat ile uçaklar ve helikopterler yer alıyor.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 14 Nisan'da, denetim kapsamında Pasifik Filosunun savaşa yüksek hazırlık durumuna geçirildiğini bildirmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün, Şoygu'ya Rus filolarında denetimleri sürdürme talimatı vermişti.
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