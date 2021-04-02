Rusya'dan NATO'ya Ukrayna uyarısı

NATO birliklerinin Ukrayna'ya konuşlandırılıp konuşlandırılmamasıyla alakalı açıklama yapan Peskov, "Böyle bir senaryonun gerçekleşmesi, NATO askerlerinin Ukrayna'ya gönderilmesi, Rusya sınırları yakınındaki gerilimin tırmanmasına yol açar. Elbette bu durum, Rus tarafını güvenliğini sağlamaya dönük ek önlemler almak zorunda bırakır" dedi.

Peskov, bu önlemlerin neler olabileceği sorusu karşısında "Gerekli görülen her önlem" yanıtını verdi.

Rusya'nın Donbass'la ilgili söyleminin son derece yapıcı olduğunu ve Moskova'nın "görmek istediğini değil gerçekleri belirttiğini" iddia eden Peskov, "Maalesef Donbass'ta temas hattındaki durum korku verici. Ukrayna ordusu, birkaç değil çok sayıda provokasyonda bulunuyor" diye konuştu.

Kiev'in bölgeye ABD askerlerinin gönderilebileceği yönündeki açıklaması için "kabul edilemez" diyen Peskov, "Rusya'nın bir düşman gibi gösterilmesi, bizim için kabul edilemez ve yersiz bir davranıştır. Rusya kimseyi tehdit etmiyor ve hiçbir zaman etmedi. Bizim tutumumuz bunun üzerine inşa ediliyor" ifadelerini kullandı.