Rusya'dan Karadeniz'de gerilimi arttıracak hamle

Ukrayna ile Rusya arasında devam eden Donbas krizinde tansiyon düşmek bilmiyor. İki ülke de sınıra askeri yığınağa devam ederken NATO ve ABD'de de kriz hakkında peş peşe aş açıklamalarda bulunuyor. Askeri uzmanlar belgedeki gerilimin bir savaşa neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

Öte yandan Rusya önce Kırım'daki güçlerini geri çekerek Ukrayna sınırı yakınlarında bulunan askeri birliklerin kalıcı üslerine geri göndermeye başladığını duyurmuş, Rusya'nın bu kararını değerlendiren Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, 'Rus birliklerinin üslerine dönmesi Donbas'taki krizi çözmek için yeterli değil' demişti.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Karadeniz'e kıyısı olan üç bölgesini diğer ülkelerin savaş gemileri dahil olmak üzere ‘ticari olmayan tüm gemilere’ kapatacağını duyurdu.

Bugün akşam saat 21.00'den itibaren başlayacak sınırlamaların 31 Ekim'e kadar yaklaşık 66 ay süreceğini ifade eden Savunma Bakanlığı, bu tarihlerde Rus donanmasının deniz tatbikatlarına da başlayacağını duyurdu.

Kırım'ın batısında Sivastopol'dan Hurzuf'a kadar uzanan kıyı şeridini ve Kerç Yarımadası’nın yakınlarında tatbikatların düzenleneceği Opukskiy Doğa Koruma Alanı’nı geçişlere kapatan Rusya Savunma Bakanlığı, Kerç Boğazı’nın ise kısıtlı bölgeler arasında yer almadığını ekledi.

PUTİN'DEN SERT 'TEDBİR'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yabancı ülkelerin "dostça olmayan" eylemlerine karşı tedbirlerin alınması ile ilgili karar imzaladı.

Kremlin Sarayı'nın internet sayfasından yayımlanan karara göre, Rusya'ya karşı "dostça olmayan" eylemlerde bulunan ABD ve diğer yabancı ülkelere yönelik tedbirler açıklandı.

Karar gereği, ülkenin güvenliğini ve çıkarlarını korumak için bu tür ülkelerin diplomatik temsilcilikler, konsolosluklar ve devlet kurumlarının Rusya'da bulunan gerçek kişiler ile çalışma sözleşmesi yapması sınırlandırılacak, gerek duyulduğunda ise yasaklanacak.

Rus hükümeti, dostça olmayan eylemlerde bulunan ülkeler listesini, Rusya'daanlaşma yapabilecek gerçek kişilerin sayısını ve tedbirlerin süresini belirleyecek.

Söz konusu sınırlama, bu tür ülkelerden Rusya'ya gelen diplomatik misyon temsilcileri için geçerli olmayacak.