Rusya'dan intikam saldırısı: 600 asker öldürüldü!

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın doğusuna intikam saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıda 600'den fazla Ukrayna askerinin öldürüldüğü aktarıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Rus kışlasına yönelik ölümcül saldırıya karşılık intikam saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda 600'den fazla Ukrayna askeri öldürüldü." denildi.

Zelenskiy'den Rusya'ya ateşkes suçlaması

Diğer yandan, Rusya, Ukrayna'nın bombardımanına rağmen Rus ordusunun Ortodoks Noeli nedeniyle ilan edilen ateşkese uymaya devam edeceğini duyurmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Rusya'yı, Ortodoksların Noel bayramı dolayısıyla ilan ettiği 36 saatlik ateşkes sırasında Ukrayna'ya saldırı düzenlemekle suçladı.

Rusya'nın geçici ateşkes kararı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ortodoks Noeli nedeniyle Ukrayna’da ilan ettiği geçici ateşkes 6 Ocak saat 12.00’de yürürlüğe girmişti.

Katolik ve Protestan Hristiyanlar Noel’i 25 Aralık’ta kutlarken, Ortodoks Hristiyanlar Noel’i 7 Ocak’ta kutluyor.