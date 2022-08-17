Rusya'dan çıkış kapısında Türk tırlarının bekleme süresi 35 günü buldu!

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından Rusya'ya ulaşmak ve bu ülkeden ayrılmak için alternatif güzergahlara yönelen uluslararası kara yolu taşımacılarının yaşadığı sorunlar devam ediyor.

Özellikle Rusya ile Gürcistan arasındaki Vladikavkaz Sınır Kapısı'nda zaman zaman 40 güne varan bekleme süreleri nedeniyle Rusya'dan çıkışta kilometrelerce tır kuyruğu oluşuyor.

Rusya ile yapılan ticarette savaş sonrası yoğun rağbet gören sınır kapısının kapasitesi mevcut geçişler için yeterli olmazken, burada yaşanan tıkanıklık nedeniyle ciddi gecikmeler yaşanıyor.

Bölgede çıkış yapmak için bekleyen Türk tır şoförleri, sınır kapısında görevli polislerin geçişleri zorlaştırmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, istenilmesi halinde buradan çıkışların kısa zamanda gerçekleştirebileceğini savunuyor.

Kumanyalarımız bitti, perişan haldeyiz

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Türk tır şoförü V.B, kendisinin 22 gündür Vladikavkaz Sınır Kapısı'nda beklediğini belirterek, "Zaman zaman bu süre 40 günü bulabiliyor. Şu anda Türk tır şoförleri arasında 35 gündür bekleyenler var. Bu arkadaşların bekleme süresi daha da uzayacak gibi görünüyor. Ciddi ihmaller ve gereksiz çıkartılan sorunlar nedeniyle onlarca gündür boş yere bekliyoruz." dedi.

V.B, şu anda sınır kapısında bekleyen şoförlerin perişan halde olduğunu kaydederek, "Bazı arkadaşlarımızın parası bitti. Su, elektrik, kumanya yok. Bilerek bizi perişan ediyorlar. Sadece Türk tır şoförleri değil Tacik ve Özbek de bekliyor. Tabii bazı araçlar anlaşmalar nedeniyle transit geçiyor. Türkler bekliyor. Rüşvet istiyorlar. Araç başına istenen tarife 200 dolar." diye konuştu.

Vladikavkaz Sınır Kapısı'nın hemen yanında bekleyen 1.000 civarında tır bulunduğunu aktaran V.B, "Burada resmen bize, 'para vermeden geçemezsiniz' deniliyor. Mesela dün mecburen 7 aracı saldılar. 4'ü Türk, 3'ü Ermeni aracı. Onlardan bile para aldılar." ifadelerini kullandı.

İstenilirse tır kuyruğu bir haftada bitirilir

V.B, istenilmesi halinde kilometrelerce uzunluğa ulaşan kuyrukların bir haftada bitirilebileceğini kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Ancak polis sürekli sorun çıkartıyor. Sollamacılar da gelip bizlere sınırdan bizi hızlıca geçirebileceğini belirterek para istiyor. Şu anda tır başına istenen tarife 200 dolar. Bu parayı sollamacılara veren sınır kapısından geçiyor, vermeyen geçemiyor. Şu anda tarife tır başına 200 dolar. Bu parayı vermezseniz en önde olsanız da geçme imkanınız çok zor. Ayrıca verseniz de geçemeyebiliyorsunuz. Kime güveneceğinizi bilemiyorsunuz."

90 kilometre uzaklıkta bekletiliyoruz

Türk tır şoförlerinden K.T. ise kendisinin Vladikavkaz Sınır Kapısı'ndan 90 kilometre uzaklıkta Nalçık bölgesinde bulunduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Biz daha sınır kapısının oraya dahi geçemedik. Orada yoğunluk olduğu için bizi buradan salmıyorlar. 7-8 gündür 90 kilometre uzaklıkta bekliyoruz. Ayrıca farklı bölgelerden oraya geçen araçlar var. Bu nedenle orası boşalmıyor. Biz de burada çakıldık kaldık. Burada market yok, kalacak yer yok, lavabo ihtiyaçlarımızı giderecek bir tuvalet dahi yok. Yolun üzerinde hiçbir şey yapmadan bekliyoruz."

K.T, "Rusya bu sıkıntıları gidermek istiyorsa tıpkı diğer bazı kapılarda ve ülkelerde uygulanan randevu sistemini getirmeli. Dijital olarak takip edilebilecek bu sistem sayesinde hak kaybının, suistimalin, mağduriyetin ve rüşvetin önüne geçebilir." diye konuştu.

Mecbur olduğumuz için gıda ürünlerini bile çok pahalıya satıyorlar

Bir başka Türk tır şoförü D.C. de kendilerine bizzat ulaşan kimselerin 200-300 dolar verilmesi halinde kapıdan hızlıca geçebileceklerini söylediğini kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Biz Gazprom bölgesindeyiz. Sınır kapısına yaklaşık 40 kilometre uzaklıktayız. Bizi buradan sınır kapısına göndermiyorlar. 'Orada yoğunluk var, Gürcistan tarafı çalışmıyor' gibi bahaneler sunuyorlar. Ancak parayı veren araçlar gece gidiyor. Madem Gürcistan tarafı çalışmıyor bu araçlar nasıl geçiyor. Burada 23. günüm. Aç, susuz bekliyoruz. Mecbur olduğumuzu bildikleri için gıda ürünlerini bile çok pahalıya satıyorlar. Banyomuzu dahil güneşte ısıttığımız suyla araçlarımızın yanında yapıyoruz."