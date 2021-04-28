Rusya'dan Apple'a 12 milyon dolar ceza

Rusya Federal Tekelcilikle Mücadele Servisi, ABD'li teknoloji devi Apple şirketine, Rus antitekel yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 12 milyon 88 bin dolar, yani yaklaşık 99 milyon Türk Lirası ceza verdi.

Yapılan açıklamada, Apple'ın iOS işletim sistemi aracılığıyla, mobil uygulama dağıtımında kendi ürünlerine rekabet avantajı sağladığı vurgulandı.

Apple ise söz konusu kararın kabul edilemez olduğunu, buna karşı itirazda bulunacağını açıkladı.

Global siber güvenlik şirketi Kaspersky Lab, Ağustos 2020'de Apple'ı cep telefonu uygulamaları pazarındaki konumunu kötüye kullanmakla suçlayarak, Rusya Federal Tekelcilikle Mücadele Servisi'ne başvurmuştu.