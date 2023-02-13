Rusya'dan ABD'ye "kiralık terörist" suçlaması

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinde terör saldırıları düzenlemeleri için ABD tarafından 60 militan seçildiği ileri sürüldü.

SVR'den yapılan açıklamada, "Elde edilen güvenilir bilgilere göre, ABD askerleri, Rusya ile BDT ülkelerinde terör saldırıları düzenlemeleri için DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı cihatçı gruplardan militanları aktif şekilde topluyor. Bunun için ocak ayında Orta Doğu'daki çatışmalarda deneyim sahibi olan 60 terörist seçildi." ifadelerine yer verildi.

ABD'nin Suriye'deki Tanif üssünde 60 terörist için eğitim verdiği ve küçük gruplar halinde Rusya ve BDT ülkelerine en kısa zamanda gönderilmesinin planlandığı öne sürüldü.

Bağımsız Devletler Topluluğu Nedir?

Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrası Varşova Paktına üye devletlerin sosyalist rejimden partili parlamenter rejimlere geçmesi sonrası 1 Temmuz 1991 tarihinde Varşova Paktı dağıtıldı.

Rusya'nın bölge ve dünya siyasetindeki konumunu koruyabilmek için ihtiyacı olan yeni oluşum olan Bağımsız Devletler Topluluğu'na üye ülkelerin, çok yönlü iş birliğine yaklaşım farklılıkları ve gündemlerindeki sorunlara bölgesel çözüm arayışları gibi nedenlerden dolayı, katılımcıların sayısı ve daha etkin iş birliğinin sağlanması için bazı farklı devletler arası oluşumlara gidilmiştir.

8 Aralık 1991 tarihinde Rusya, Ukrayna ve Belarus arasında imzalanan anlaşma ile Bağımsız Devletler Topluluğu kurulmuştur.