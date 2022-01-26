Rusya'dan ABD'nin yaptırım tehdidine sert yanıt!

Biden, Moskova'nın işgal hamlesinin tüm dünya için ciddi sonuçları olacağını söyledi ve "Hiçbir NATO üyesi, NATO'nun kendilerine yardıma gelip gelmeyeceği konusunda endişe duymasın" dedi.

Joe Biden, ABD'nin Ukrayna'ya asker gönderme planı olmadığını da ekledi. Ukrayna NATO üyesi olmasa da NATO'nun internet sitesinde "Avrupa ve Atlantik güvenliği için kilit öneme sahip bir ülke" olarak tanımlanıyor.

NATO, 2014'te Rusya ile Ukrayna arasında çatışmaların başlamasının ardından ülkeye desteğini artırmış durumda. Joe Biden, Ukrayna kriziyle ilgili olarak Avrupa'daki müttefikleriyle aralarında "tam bir görüş birliği" olduğunu da söyledi.

ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, Avrupa Birliği ve NATO liderlerinin katıldığı video konferans görüşmesinde, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali durumunda hızla "benzeri görülmemiş" yaptırımlar uygulanması kararlaştırıldı.

KREMLIN'DEN YANIT GELDİ

Biden'ın bu sözlerine Kremlin'den ilk yanıt geldi. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, ABD'nin "Putin karşıtı" yaptırım çağrılarının siyasi olarak yıkıcı olduğunu söyledi.

İngiltere'de Başbakanlık'tan yapılan açıklamaya göre görüşmeye katılan liderler, Rusya'nın harekete geçmesi durumunda "uluslararası birliğin" çok önemli olduğu konusunda hemfikir.

ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da gerilimin artmasının ardından dün 8 bin 500 askerin yüksek alarm seviyesine geçirildiğini açıkladı. Ukrayna sınırında yaklaşık 100 bin asker konuşlandıran Rusya ise Ukrayna'yı işgal etmeyi planladığına yönelik iddiaları yalanlıyor.

Batılı ülkeler Rusya'nın Ukrayna'ya işgal başlatabileceği yönünde kaygıların arttığını belirterek bölgede savunmasını güçlendiriyor.

NATO sözcüsü Oona Lungescu, Litvanya, Romanya, Bulgaristan ve Karadeniz bölgelerine takviye savaş uçağı ve gemisi gönderileceğini duyurdu.