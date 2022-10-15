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Rusya'daki askeri eğitim sahasına yapılan saldırıda 11 kişi öldü!

Rusya Savunma Bakanlığı, Belgorod bölgesinde askeri eğitim sahasına yapılan "terör saldırısında" 11 kişinin öldüğünü bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin Belgorod bölgesindeki askeri eğitim sahasında Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) vatandaşı 2 kişinin ateşli silahlarla terör saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiği bilgisine yer verilen açıklamada, 15 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren 2 kişinin de öldürüldüğü belirtildi.



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