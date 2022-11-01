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Rusya'da Wikipedia'ya 2 milyon ruble para cezası!

Rusya'da bir mahkeme, Wikipedia'daki sahte bilgileri silmediği gerekçesiyle platformun sahibi Wikimedia Foundation'a 2 milyon ruble para cezası verdi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) Wikimedia Foundation aleyhine açtığı dava, başkent Moskova'da bulunan Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü.

Rus ordusu hakkında Wikipedia'daki sahte bilgilerin silinmediği gerekçesiyle yasalara uyulmadığı hükmüne varan mahkeme, Wikimedia Foundation'a 2 milyon ruble para cezası verdi.

Wikipedia'ya, daha önce de benzer gerekçelerden ötürü 5 milyon ruble para cezası verilmişti.

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