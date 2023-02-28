Rusya'da tanımlanamayan cisim alarmı: Savaş uçakları havalandı!

Rusya'da St Petersburg kentinde Havalimanının yakınında bulunan tanımlanamayan cisim nedeniyle yerel saatle 12.00'a kadar tüm uçuşlar durduruldu ve savaş uçakları cismi incelemek üzere havalandı.

Flight Radar web sitesinden alınan veriler, St Petersburg'a giden iç hat uçuşlarının geri döndüğünü gösterdi.

Rus RIA Haber Ajansı ise inceleme sonrasında hava sahasının tekrar açıldığını aktardı. Cismin ne olduğu ise açıklanmadı.