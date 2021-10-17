Rusya'da sirkteki hamile bakıcıya Ayı saldırdı

Hamile bir sirk eğitmeni, bir Rus sirkinde çocuklar ve ebeveynlerle dolu bir gösteri sırasında boz ayının saldırısına uğradı. Eğitmen izleyenlerin dehşet dolu bakışları arasında kanlar içinde kaldı.

Bir görgü tanığı, erkek ayının birden fazla "kırbaç darbesine" rağmen geri çekilmediğini söyledi. Korkunç olay, kalabalık bir sirkte ringde iki ayı ve iki eğitmenin katıldığı bir gösteri sırasında başladı.

Rusya'nın batısındaki Oryol kentinde meydana gelen korkunç olayın ardından kanlar içinde kalan sirk sanatçısı hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan eğitmenin, doğmamış bebeğinin zarar görmediği açıklandı.

'BELKİ DE BENİ KISKANDI'

İsmi açıklanmayan eğitmen, olayın nedenini tam anlayamadığını söyleyerek, “Belki de hamile olduğum için bir dereceye kadar kıskançlıkla saldırdı. Birçok nüans olabilir" diye konuştu.

Kadına saldıran ayı şimdi gösterilerden men edildi ve ne zaman döneceği veya geri dönüp dönmeyeceği belli değil. Rus Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturma başlattı.