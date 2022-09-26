Rusya'da okula silahlı saldırı! 15 kişi hayatını kaybetti!

Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Udmurtya bölgesinde bulunan İjevsk kentindeki 88 numaralı okula kimliği belirsiz bir kişi silahlı saldırı gerçekleştirdi.

Olay yerine güvenlik güçleri sevk edilirken, öğrenci ve öğretmenler okuldan tahliye edildi.

Saldırganın intihar ettiği belirtildi.

Rus haber ajansı TASS'da yer alan bilgilere göre saldırıda 15 kişi ölürken, 24 kişi de yaralandı. Ölenler arasında 11 çocuk, 2 öğretmen, 2 güvenlik görevlisi var. Yaralılar arasında 14 öğrencinin bulunduğu bildirildi.

Yaralıların da bulunduğu kaydedilen açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.