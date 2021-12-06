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Rusya'da ilk Omicron vakaları

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’ndan (Rospotrebnadzor) yapılan açıklamaya göre ülkede Güney Afrika’dan gelen ve koronavirüsün görüldüğü 10 kişiden ikisinde Omicron varyantının olduğu teyit edildi.

Rusya’da 3 ve 4 Aralık tarihlerinde Güney Afrika ve komşu ülkelerinden Rusya’ya gelen 10 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bu kişilerden ikisinde koronavirüsün Omicron varyantının olduğu teyit edildi. Diğer hastalar üzerindeki incelemeler de devam ediyor.

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