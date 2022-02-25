Rusya'da Facebook'a erişim kısıtlaması getirildi

Roskomnadzor'dan yapılan yazılı açıklamada, Facebook'un çeşitli Rus haber sitelerine kısıtlama getirdiği belirtildi.

Bu nedenle Rusya Başsavcılığına başvuruda bulunulduğuna işaret edilen açıklamada "Rusya Başsavcılığı da Facebook'a erişime kısmi kısıtlama getirilmesine karar vermiştir." ifadesine yer verildi.

Rusya, sosyal paylaşım sitesi Twitter'a da Mart 2021'de erişim kısıtlaması getirmişti.