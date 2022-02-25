AjansHaber.com.tr Dünya Facebook'a erişim kısıtlaması getirdi

Rusya'da Facebook'a erişim kısıtlaması getirildi

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), sosyal medya sitesi Facebook'a erişime kısmi kısıtlama getirildiğini duyurdu.

Roskomnadzor'dan yapılan yazılı açıklamada, Facebook'un çeşitli Rus haber sitelerine kısıtlama getirdiği belirtildi.

Bu nedenle Rusya Başsavcılığına başvuruda bulunulduğuna işaret edilen açıklamada "Rusya Başsavcılığı da Facebook'a erişime kısmi kısıtlama getirilmesine karar vermiştir." ifadesine yer verildi.

Rusya, sosyal paylaşım sitesi Twitter'a da Mart 2021'de erişim kısıtlaması getirmişti.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Ukrayna’ya "Kırım’ın ilhakını tanı" mesajı verdi
Rus büyükelçisini odasından kovduğu iddiası
Rusya'ya karşı yaptırımları duyurdu
Bir dahakine savaş programını düzenleyeceğim
Savaş yarın sizin de kapınıza gelebilir
Rusya'ya karşı yaptırımları açıkladı
AB'den Putin'e çağrı: Bu savaşı derhal durdurun