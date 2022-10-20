Rusya'da bütçe açığı için 1 trilyon ruble harcanacak

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin tarafından imzalanan karara göre, bütçe açığının kapatılması için Ulusal Refah Fonu'ndan 1 trilyon ruble ayrılacak.

Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervler, eylülde 1 trilyon ruble azalarak 1 Ekim itibarıyla 10,8 trilyon rubleye gerilemişti.

Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle Rusya'da bütçenin gelecek 3 yıl boyunca açık vermesi bekleniyor.





