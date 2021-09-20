Rusya'da bir üniversiteye ateş açıldı: 3 ölü, 4 yaralı

IFAX Haber Ajansı, Rusya'nın Sibirya bölgesinde yer alan Perm State Üniversitesi'ne kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından ateş açıldığını bildirdi.

Olayda üç kişinin hayatını kaybettiği ve yaralıların bulunduğu aktarıldı.

Interfax tarafından saldırganın vurularak etkisiz hale getirildiği belirtildi.

ÖĞRENCİLER PENCERELERDEN ATLADI

TASS Haber Ajansı'na konuşan bir görgü tanığı, "Kimliği bilinmeyen bir kişi üniversite binasına girdi ve ateş açtı. Bazı öğrenciler, saldırgandan korunmak için kendilerini sınıflara kilitledi, bazıları ise pencerelerden atladı. Yetkililer olay yerine vardı" açıklamasını yaptı.