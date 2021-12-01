Rusya'da apartman dairelerindeki pembe ışıkların sırrı çözüldü
Rusya'da sayıları her geçen gün artan, binalardan sızan pembe ışıklar ülkenin gündemine oturdu.
Rusya sokakları, apartman dairelerinden sızan pembe ışıklarla aydınlanır oldu.
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Dışarıdan bakıldığında oldukça dikkat çekici ve merak uyandırıcı görünen ışıkların nedeni merak konusu oldu.
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Son birkaç ayda sayıları giderek artan pembe ışıklı apartman dairelerinde neler yaşandığı hakkında birçok şehir efsanesi konuşulur oldu.
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Öyle ki, pembe ışıklı apartman dairelerinde neler olup bittiğini araştırmak için sosyal medya grupları bile kuruldu
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