AjansHaber.com.tr Dünya Rusya'da apartman dairelerinden pembe ışıklar

Rusya'da apartman dairelerindeki pembe ışıkların sırrı çözüldü

Rusya'da sayıları her geçen gün artan, binalardan sızan pembe ışıklar ülkenin gündemine oturdu.

Rusya sokakları, apartman dairelerinden sızan pembe ışıklarla aydınlanır oldu.

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Dışarıdan bakıldığında oldukça dikkat çekici ve merak uyandırıcı görünen ışıkların nedeni merak konusu oldu. 

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Son birkaç ayda sayıları giderek artan pembe ışıklı apartman dairelerinde neler yaşandığı hakkında birçok şehir efsanesi konuşulur oldu.

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Öyle ki, pembe ışıklı apartman dairelerinde neler olup bittiğini araştırmak için sosyal medya grupları bile kuruldu

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