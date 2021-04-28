Rusya’da alkol satışı 11 gün için yasaklandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı kararnameye göre Rusya’da 1 Mayıs İşçi Bayramı ve 9 Mayıs Zafer Bayramı nedeniyle 1 ile 11 Mayıs tarihleri arasında resmi tatil ilan edildi. Bu tatil dönemini fırsata çevirmek isteyen Rusya, kitlesel aşılama programı uygulanacağını açıkladı.

Ruslar, 1 Mayıs İşçi Bayramı hem de 9 Mayıs Zafer Bayramı'nı kurlarken aynı zamanda Rusya’nın geliştirdiği corona virüsü aşısı olacak. Toplu aşılama programı için halka çağrılar yapılırken Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu'nun (Rospotrebnadzor) bu dönemde yapılacak aşıların, aşı yapılanlarda etkili olabilmesi için alkol tüketiminin yapılmaması gerektiği gerekçe gösterilerek alkol satışının yasaklandığı duyuruldu.

TATİLİN AMACI 3. DALGAYI ENGELLEMEK

Rospotrebnadzor tarafından yapılan açıklamada, “Uzun süreli tatilin amacı corona virüsü salgınının üçüncü dalgasını engellemek” denildi. Rus halkının özellikle tatil günlerinde çok fazla alkol tükettiği vurgulanan açıklamada, “11 günlük alkol tüketimi corona virüsünü engellemeye yardımcı olmaz, aksine yayılmasına neden olur. Buna önemle dikkat etmenizi rica ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Alkol tükettiği tespit edilen kişilere ceza uygulanacağı kaydedildi.