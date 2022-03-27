Rusya ve Ukrayna arasında yüz yüze müzakereler 28-30 Mart'ta Türkiye'de yapılacak

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmek için yoğun diplomatik çaba gösteren Türkiye, dünyanın beklediği çözümün çıkacağı ülke olmaya çok yakın...

MÜZAKERE HEYETİNDE KİMLER VAR?

Ukrayna heyetinde yer alan David Arahamiya, sosyal medya hesabından müzakerelerin Türkiye'de devam edeceğini duyurdu.

Halkın Hizmetkârı Partisi'nin üyesi olan Arahamiya, müzakerelerin 28-30 Mart'ta yüz yüze olarak Türkiye'de yapılacağını açıkladı.

RUS HEYETİNDEN AÇIKLAMA

Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinski ise yaptığı açıklamada, "Bugün Ukrayna tarafı ile video-konferans yoluyla yapılan görüşmelerde bir sonraki turun 28-30 Mart tarihlerinde yüz yüze gerçekleşmesi kararı alındı" dedi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin birkaç turu Belarus’un Brest bölgesinde yüz yüze yapılmış, ardından görüşmelerin çevrimiçi olarak devam etmesi kararı alınmıştı.