Rusya ve BAE'den Bayraktar teklifi!

TGRT Haber'de Buğra Olaç imzasıyla yayımlanan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, son yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı'nda, Rusya ve BAE'nin Türkiye'ye yaptığı "Bayraktar" teklifini kurmaylarıyla paylaştı.

MYK'da; Rusya Devlet Başkanı Putin'in Baykar'a ait İHA ve SİHA'ların üretimi noktasında ortak çalışma yapmak istediği, BAE'nin de Baykar'a ait bir fabrikayı kendi ülkesinde kurmak için teklif yaptığı konuşuldu.