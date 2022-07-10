Rusya: Ukrayna'da ABD üretimi 'M-777' obüs sistemlerinin bulunduğu 2 hangarı vurduk

Konaşenkov, başkent Moskova'da, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Rus ordusunun eylemleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Rus güçlerinin Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam ettiğini belirten Konaşenkov, Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Slovyansk kentinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait topçu birliğinin geçici olarak konuşlandığı merkez ile Seramik Fabrikası'ndaki mühimmat deposunun yüksek hassasiyetli silahla vurulduğu bilgisini paylaştı.

Konaşenkov, "Saldırıda 100 kadar Ukraynalı asker, ABD üretimi M-777 obüs için 1000'den fazla roket ve Grad çok namlulu roketatar için yaklaşık 700 top imha edildi." dedi.

Ayrıca, son 24 saatte Donetsk bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 3 yönetim merkezi ve Harkiv bölgesinde "Kraken" taburuna ait asker ve askeri teçhizatın vurulduğunu aktaran Konaşenkov, "Rus hava muharebe taktik birlikleri ile topçu ve füze birlikleri, 17 yönetim merkezi ve Konstantinivka kenti yakınlarında ABD üretimi M-777 obüs sistemlerinin gizlendiği 2 hangarı yok etti." diye konuştu.

Ukrayna ordusuna ait 2 "Su-25" ve "Mig-29" tipi savaş uçağı ile 3 insansız hava aracının düşürüldüğünü belirten Konaşenkov, "Ukrayna'ya ait bugüne kadar 242 uçak, 137 helikopter, 1506 insansız hava aracı, 353 hava savunma füze sistemi, 3 bin 995 tank ve zırhlı araç, 741 çok namlulu roketatar, 3 bin 127 obüs ve havan topu, 4 bin 128 özel askeri araç imha edildi." ifadelerini kullandı.