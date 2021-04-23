Rusya, Ukrayna sınırı ve Kırım'daki birliklerini geri çekme kararı aldı

Kararı memnuniyetle karşılayan Ukrayna asker sayısının azalmasının tansiyonu düşüreceğini belirtti.

Başta Ukrayna olmak birçok batı ülkesi, Rusya'nın askeri tatbikatlarına son verme çağrısında bulunuyordu.

Güney Askeri Birlikleri ve Batı Askeri Birliklerinin yapmış olduğu tatbikatın sona erdiğini belirten Şoygu, “Denetimlerin hedeflerine tam olarak ulaştığına inanıyorum. Askeri birlikler ülkenin güvenilir bir şekilde savunmasını sağlama yeteneğini gösterdi. Bu bağlamda, Güney ve Batı Askeri bölgelerindeki denetlemelerin sona ermesine karar verdim.” ifadelerini kullandı.

Askeri birliklerin 23 Nisan’dan itibaren daimi mevzilerine dönüşünü başlatma konusunda askeri yetkililere talimat veren Şoygu, tatbikat yapan bu birliklerin 1 Mayıs’a kadar kalıcı olarak konuşlandıkları yerlere geri dönmesini emretti.

'Bölgede NATO’nun askeri faaliyetleri önemli ölçüde artıyor'

Rusya’nın güney sınırlarında NATO’nun askeri hareketliliğini artırdığını söyleyen Şoygu, “Bölgede NATO’nun askeri faaliyetleri önemli ölçüde artıyor. İstihbarat faaliyetleri yoğunlaşıyor, operasyonel eğitim faaliyetlerinin ölçüsü ve yoğunluğu artıyor.” ifadelerini kullandı.

Defender-2021 askeri tatbikatı için NATO askeri birliklerini bölgeye sevkiyatını dikkatli bir şekilde takip ettiklerini kaydeden Şoygu, Polonya, Slovakya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan’ın NATO birliklerinin bir araya gelmesi için koordinasyon merkezi oluşturduğunu dile getirdi.

Koalisyonun gruplarından birisinin askeri birliklerinin Karadeniz’de konuşlu olduğunu belirten Şoygu, halihazırda Yunanistan limanlarına silahlar, askeri ve özel teknik araçların geldiği bilgisini paylaştı.

Şoygu, Defender-2021 tatbikatının yapıldığı bölgenin takip edilmesi ve olumsuz bir gelişme durumunda derhal yanıt verilmesi için talimat verdi.

Ukrayna, Rusya'nın kararını memnuniyetle karşıladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın sınıra kaydırdığı askeri birliklerini daimi mevzilerine geri çekeceği açıklamasını memnuniyetle karşıladı.

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, sınırlarındaki asker sayısının azalmasının göreceli olarak tansiyonu düşüreceğini belirtti.

Askeri varlığı azaltacak ve Donbas'taki durumu sakinleştirecek her adımı Ukrayna'nın memnuniyetle karşıladığını ancak ihtiyatlı olduğunu belirten Zelenskiy, ülkesinin barış istediğini vurguladı.

Euronews Türkçe