Rusya-Ukrayna savaşının birinci yılında unutulmaz kareler!
Rusya-Ukrayna savaşının üzerinden tam bir yıl geçti. Savaşın akıllara kazınan karelerini haberimizde derledik.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen yıl 24 Şubat'ta sabahın erken saatlerinde televizyondan "Ukrayna'da özel askeri operasyon" başlattıklarını duyurmuştu.
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Putin'in açıklamasıyla, Ukrayna sınırında bir süredir devam eden gerilim fiilen savaş boyutu kazandı.
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Her iki tarafın da ağır kayıplar verdiği savaşın birinci yılında, akıllara kazınan kareleri sizler için derledik.
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Rusya'nın askeri müdahalesinde yaralanan Ukraynalı Olena Kurilo'nun fotoğrafı uluslararası basında manşet olmuştu. Fotoğrafı Anadolu Ajansı'nın foto muhabiri Wolfgang Schwan çekmişti.
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