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Rusya-Ukrayna Savaşı 1. yıldönümü

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın üzerinden tam bir yıl geçti. ABD, Almanya, Fransa gibi ülkelerce, Rusya-Ukrayna savaşının 1. yıldönümü için tören ve protestolar düzenlendi. İşte o görüntüler..

Fransa’nın başkenti Paris’in dünyaca ünlü sembol yapısı Eyfel Kulesi, Rusya-Ukrayna savaşının 1. yıldönümü dolayısıyla, Ukrayna bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı.

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Rusya - Ukrayna savaşının yıldönümü nedeniyle Almanya'nın başkenti Berlin'deki tarihi Brandenburg Kapısı'nın önünde mumlarla dev bir barış işareti oluşturuldu. 

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