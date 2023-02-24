Rusya-Ukrayna Savaşı 1. yıldönümü
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın üzerinden tam bir yıl geçti. ABD, Almanya, Fransa gibi ülkelerce, Rusya-Ukrayna savaşının 1. yıldönümü için tören ve protestolar düzenlendi. İşte o görüntüler..
Fransa’nın başkenti Paris’in dünyaca ünlü sembol yapısı Eyfel Kulesi, Rusya-Ukrayna savaşının 1. yıldönümü dolayısıyla, Ukrayna bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı.
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Rusya - Ukrayna savaşının yıldönümü nedeniyle Almanya'nın başkenti Berlin'deki tarihi Brandenburg Kapısı'nın önünde mumlarla dev bir barış işareti oluşturuldu.
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