Rusya-Ukrayna gerilimi kriptoyu vurdu

Rusya - Ukrayna arasındaki kriz kripto para piyasalarını vurmaya devam ediyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki iki tartışmalı bölge Donbas (Donetsk) ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıdı. Bu karar kripto para piyasalarında sert düşüşe neden oldu.

En ünlü kripto para birimi Bitcoin de bu düşüşten payını aldı. BTC'nin fiyatı yüzde 6 gerileyerek 37 bin 876 dolara indi.

Ethereum'daki düşüş ise daha sert oldu. ETH'nin fiyatı yüzde 8.1 gerileyerek 2 bin 524 dolara geriledi.

Ripple da sert düşen kripto paralar arasına girdi. XRP'nin fiyatı yüzde 13.2 düşerek 69 cente indi.

Dogecoin'deki düşüş ise yüzde 9 oldu. DOGE'un fiyatı 12 cente indi. Dogecoin aynı zamanda ilk 100'de bir sıra daha kaybederek 13'e geriledi.