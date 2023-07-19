Rusya, Türkiye'ye 2 yangın söndürme uçağı gönderdi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı ve Türk tarafının talebi doğrultusunda Rostov-na-Donu şehrindeki Platov havaalanından Bakanlığa ait 2 amfibi yangın söndürme uçağının havalandığı belirtildi.

Uçakların Muğla ve İzmir'deki yangınlarda görev yapacağı kaydedilen açıklamada, "Rusya Acil Durumlar Bakanlığı havacılık grubu, zor koşullarda çalışmaya hazırdır. Be-200 model uçaklar, yangınları izlemek ve tespit etmek için yeryüzünün görüntüsünü ileten kızılötesi termal kameralarla donatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.