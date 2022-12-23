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Rusya: Türkiye'de doğal gaz merkezi kurulmasına ilişkin karar 2023'te alınacak!

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak "Türkiye'de doğal gaz merkezi kurulmasına yönelik kararın 2023'te alınması bekleniyor" dedi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, Türkiye'de kurulması planlanan doğal gaz merkezine yönelik açıklamada bulundu.

Türkiye'de doğal gaz merkezi kurulmasına yönelik kararın 2023'te alınmasının beklendiğini dile getiren Novak, "Gazprom, Türkiye'deki mevkidaşlarıyla ve diğer makamlarla çalışma yürütüyor" ifadelerini kullandı.

Putin: Türkiye'de doğal gaz merkezi kurulabilir

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2'de kullanılamayan kapasitelerin TürkAkım boru hattı üzerinden kullanılabileceğini söyleyen Putin, "Baltık Denizi'nde Kuzey Akım hatlarında kaybedilen hacimleri Karadeniz'e yönlendirebiliriz. Böylece, Avrupa'ya yönelik yakıt ve doğal gaz kaynaklarımız için ana rotayı Türkiye üzerinden sağlayarak, Türkiye'de doğal gaz merkezi kurulabilir." ifadelerini kullanmıştı.

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