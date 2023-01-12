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Rusya, sözde Ermeni soykırımı anmalarına sessiz!

Rusya'nın en büyük kentlerinden biri olan St. Petersburg'da sözde Ermeni soykırımı için düzenlenecek.

Rusya'nın kuzey başkenti sayılan St. Petersburg'da sözde Ermeni soykırımı için anma etkinliği düzenlenecek. 

13-29 Ocak arasında düzenlenecek etkinliğe Rusya yönetiminden herhangi bir tepki gelmedi.

Rusya, sözde Ermeni soykırımını tanıyan ülkelerden olmamasına rağmen, ülkenin en büyük şehirlerinden biri olan St. Petersburg'da tam 16 gün sürecek etkinliğe yönelik herhangi bir resmi açıklamada bulunmadı.

 

 

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