Rusya: NATO'nun sınırlarımızın yakınındaki faaliyetlerinden ciddi endişe duyuyoruz

Lavrov, Rusya Federasyonu ile Belarus arasında diplomatik ilişkilerinin tesis edilmesinin 30. yıl dönümü vesilesiyle Belarus'un başkenti Minsk'i ziyaret etti.

Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Lavrov, "NATO'nun sınırlarımızın yakın çevresinde, özellikle Baltık Devletleri ve Polonya'daki faaliyetlerinden ciddi şekilde endişe duyuyoruz. Ortak kanaatimiz, bu tür eylemlerin açıkça çatışmacı bir karaktere sahip olduğu ve Avrupa güvenlik alanında geriliminin daha da artmasına ve parçalanmasına yol açacağı yönündedir." ifadelerini kullandı.

Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatının (AGİT) 1990'lı yılların sonunda ve 2010 yılında ilan ettiği "güvenliğin bölünmezliği ilkesi"ni yıktığını söyleyen Lavrov, "Batı, böylece, 'hiçbir devlet, kendi güvenliğini başkalarını tehlikeye atma pahasına güçlendirmemelidir' prensibini eylemleriyle gömdü." diye konuştu.

- "Amerikalıların eski Sovyet cumhuriyetlerindeki faaliyetleri çok ama çok tehlikeli"

Mevkidaşıyla görüşmesinde biyolojik güvenliğe özel önem verdiklerini aktaran Lavrov, Amerikalıların eski Sovyet cumhuriyetlerindeki faaliyetlerinin "çok ama çok tehlikeli" olduğunu belirtti. Lavrov, "Amerikalılardan askeri biyolojik faaliyetlerinin şeffaflığını sağlama arzusunu görmüyoruz. Bunu da ülkelerimizin ulusal güvenliğine yönelik tehdit olarak görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Lavrov, Rusya Federasyonu'nun, Belarus ve eski Sovyet Cumhuriyetleriyle Kolektif Güvenlik Örgütü Anlaşması (KGAÖ) çerçevesinde gizli girişimlere karşı bir önlem olarak bu konuda iş birliği anlaşmasının bulunduğunu hatırlattı.

Toplantıda bakanlara, ideolojik çatışmayı öngören Batı ülkeleri ile Rusya ve Belarus arasında "Demir perde" olup olmayacağı soruldu.

Belarus Dışişleri Bakanı Makei, "Demir Perde"nin ana hatlarının şimdiden ufukta belirlendiğini ve temelinin atıldığını söyledi.

Makei, "Siyasi temaslar sıfırlandı. Ekonomide bize yaptırım baskısı uygulanıyor, Yıllardır oluşturulan ticari ve ekonomik ilişkiler paramparça oluyor. Vatandaşlarımıza engellemeler getirildi. Belarus ve Rus şirketlere hava sahası kapatılmış durumda." ifadelerini kullandı.

Lavrov da "Avrupa Birliği ile 2014 yılından bu yana ilişkilerimiz yok. Demir perde, pratikte iniyor lakin dikkatli olsunlar, bir şeylerini sıkıştırmasınlar. Avrupa Birliği, çıkarlarımızı anlamak ve dinlemekle hiç ilgilenmiyor. O sadece Brüksel'de alınan kararlarla ilgileniyor. Brüksel'de alınan kararların Washington'da biçildiğini son yıllarda zaten gördük." dedi.