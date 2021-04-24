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Rusya-Mısır arasındaki uçuşlar 5,5 yıl sonra başlıyor

Rusya ve Mısır arasındaki hava trafiği 5,5 yıl sonra yeniden başlıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşmesinde uçuşların yeniden başlaması konusunda anlaşmaya vardı.

31 Ekim 2015'te, 224 kişiyi taşıyan, Saint Petersburg-Şarm eş-Şeyh seferini yapan Rus yolcu uçağının Sina yarımadasında düşmesi ilişkileri germiş, iki ülke arasında seferler durdurulmuştu.

Yıllar sonra Moskova ve Kahire anlaştı.

Putin ve Sisi, yaptıkları telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki hava trafiğinin yeniden, tam olarak başlatılması konusunda anlaşmaya vardı.

İkili ilişkilerin gelişmesi 

Mısır'ın Şarm eş-Şeyh ve Hurghada havalimanlarından da sefer düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Liderler, bu adımın iki ülke arasındaki ilişkileri daha da geliştirmesini beklediklerini dile getirdi.

Görüşmede, Libya ve Hedasi Barajı ile ilgili gelişmeler de ele alındı.  

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