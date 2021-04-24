Rusya-Mısır arasındaki uçuşlar 5,5 yıl sonra başlıyor

31 Ekim 2015'te, 224 kişiyi taşıyan, Saint Petersburg-Şarm eş-Şeyh seferini yapan Rus yolcu uçağının Sina yarımadasında düşmesi ilişkileri germiş, iki ülke arasında seferler durdurulmuştu.

Yıllar sonra Moskova ve Kahire anlaştı.

Putin ve Sisi, yaptıkları telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki hava trafiğinin yeniden, tam olarak başlatılması konusunda anlaşmaya vardı.

İkili ilişkilerin gelişmesi

Mısır'ın Şarm eş-Şeyh ve Hurghada havalimanlarından da sefer düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Liderler, bu adımın iki ülke arasındaki ilişkileri daha da geliştirmesini beklediklerini dile getirdi.

Görüşmede, Libya ve Hedasi Barajı ile ilgili gelişmeler de ele alındı.