Rusya, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları kınadı

Zaharova, düzenlediği basın toplantısında, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara tepki gösterdi.

Bu tür eylemlerin Danimarka için artık nadir olmadığına dikkati çeken Zaharova, "Şimdi Avrupa başkentlerinde cezasız kalacaklarını hisseden dini radikallerin nasıl kimseler olduğunu gözlemliyoruz. Manyak bir inatla Kur’an-ı Kerim ile alay edilerek İslam'a karşı insanı isyan ettiren suçlar işleniyor." ifadelerini kullandı.

İnananların duygularıyla alay etmenin, ifade özgürlüğünün bir göstergesi olmadığına ve demokrasiyle hiçbir ilgisinin bulunmadığına işaret eden Zaharova, "Bütün bunlar, Danimarka makamları tarafından benzer terim ve sözlerle sadece örtbas ediliyor ama aslında bunlar saldırgan barbarlığın ve yabancı düşmanlığının bir tezahürüdür." diye konuştu.

Rusya'nın, şu anda Danimarka'da gözlemlendiği gibi "inananların duygularının aşağılanmasına, bu tür utanç verici hak ihlallerine" her zaman karşı çıkacağını vurgulayan Zaharova, yetkililerin topluma aykırı bu eylemleri durdurmaması halinde radikalizmin artacağı ve bundan sıradan vatandaşlar ile diplomatik misyon çalışanlarının zarar göreceği uyarısında bulundu.

Zaharova, "Bu (Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'in yakılması) ve benzeri aşırılık yanlısı eylemleri şiddetle kınıyoruz. Herhangi bir dine saygısızlık etmek doğru değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar

Daha önce de Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara sahne olan İsveç'te başkent Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika, 28 Haziran'da Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.

Danimarka'da ise İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli grubun üyeleri, 21 Temmuz'da da Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Daha sonra grup üyeleri 24 Temmuz'da önce İran'ın, daha sonra da Irak'ın Kopenhag Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Grup, daha önce de 14 Nisan’da Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'e saldırı düzenleyerek İslam'a hakaret etmişti.