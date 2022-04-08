Rusya: Kramatorsk garına saldırı, Ukrayna tarafından gerçekleştirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, parçaları Kramatorsk tren garı civarına düşen Toçka-U füzesinin sadece Ukrayna Silahı Kuvvetlerince kullanıldığı duyuruldu.

Açıklamada, "Güncellenen verilere göre, Kramatorsk tren garına yapılan saldırı, şehrin 45 kilometre güneybatısında Dobropolye yerleşim birimi civarından Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin füze birliğince gerçekleştirildi" ifadesi kullanıldı.

Rusya'yı suçlamak için sosyal medya hesaplarında yayılan fotoğrafların şubat ayında Müttefik Kararlılığı-2022 Rusya-Belarus ortak askeri tatbikatına ait olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu görüntülerdekilerin Rus füzeleri olmadığı kaydedildi.