Rusya, koronavirüs aşısı Sputnik V'nin üretimine başladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınına karşı ilk aşıyı onayladıklarını duyurdu.

Aşıya, Sputnik V adı verildi. Putin, kızlarından birinin söz konusu aşıyı olduğunu söyledi.

SPUTNİK V AŞISININ ÜRETİMİ BAŞLADI

Rus basınında yer alan haberlere göre, Rusya, başkent Moskova'daki Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının üretimine başladı.

BİLİM İNSANLARI ENDİŞELİ

Aşının, bu ayın sonunda piyasaya sürüleceği kaydedildi. Bazı bilim insanları, Moskova yönetiminin, ulusal prestiji güvenliğin önüne koyduğunu ve aşı konusunda acele edildiğini belirtiyor.

Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü'nün Müdürü Alexander Ginzburg, koronavirüs aşısı Sputnik V'nin ilk etapta ülkedeki 10-15 bölgeye dağıtılacağını bildirdi. Ancak, bu yerlerin neresi olduğu hakkında bilgi paylaşılmadı.

9-12 AY İÇİNDE TAM ERİŞİM

Ginzburg, Rus halkının 9-12 ay içerisinde koronavirüs aşısına tam olarak erişim sağlayabileceğini umduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Ülkenin ihtiyacını ne zaman karşılayabileceğimizi görmek önemli. Umuyorum ki, bu 9-12 ay içerisinde olacak."

YIL SONUNDA ÜRETİM HEDEFİ

Rus yetkili, yaklaşık bir ay içinde üç tesiste yaklaşık bir milyon doz aşının üretileceğini belirtti ve ekledi:

"Yıl sonunda 1.5-2 milyon doz üretilmiş olacak. Bunlar, ülke ölçeğinde elle tutulur ve iyi rakamlar."

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, aşının ilk olarak sağlık çalışanları ve öğretmenlere uygulanacağını açıklamıştı.