Rusya; Kazakistan konusu ABD'yi ilgilendirmiyor

Kazakistan’da yaşananları ABD ile konuşmayı planlamadıklarını, zira bu konunun ABD'yi ilgilendirmediğini söyleyen Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, “Her yerde ve her şeyde Moskova parmağı’ görme girişimlerinin öngörülebilir bir şey olduğunu, bu iddiaların boş olduğunu ve burada tartışılabilecek hiçbir şey bulunmadığını anlamalılar" dedi.

"Bu konu onları kesinlikle ilgilendirmiyor"

Rus basınına konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Cenevre’de güvenlik garantileriyle gerçekleştirilecek görüşmeler veya başka kanallar aracılığıyla ABD ile Kazakistan’daki şiddet olaylarının gündeme getirilmesine ilişkin soru üzerine, “Hayır, ABD’lilerle bu konuda ne konuşulabilir? Bu konu onları kesinlikle ilgilendirmiyor” dedi.

"Olaylarda Moskova parmağı olduğu iddiası boştur"

Ryabkov şöyle devam etti: “Her yerde ve her şeyde Moskova parmağı’ görme girişimlerinin öngörülebilir bir şey olduğunu, bu iddiaların boş olduğunu ve burada tartışılabilecek hiçbir şey bulunmadığını anlamalılar. Aynı zamanda şuna dikkat çekmek isterim. Son zamanlarda tarafımızca birçok kez belirtildiği gibi, dışarıdan bir müdahale, terör ve suç niteliği taşıyan oluşumların yurtdışındaki merkezlerinden bir koordinasyon söz konusu. Bunlar maalesef Kazakistan’daki toplumsal düzen, vatandaşların refahı ve bizim için kardeş olan bu ülkenin birçok kentinin sakinleri üzerinde ciddi bir olumsuz etki yarattı.”