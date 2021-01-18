Rusya: "Karabağ’ın bağımsızlığını tanımayı aklımızdan bile geçirmiyoruz”

Lavrov Karabağ’a ilişkin, 'Karabağ’ın statüsü konusu kasıtlı olarak geleceğe bırakıldı, şimdi bunu tartışmak için iyi bir zaman değil'.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yıllık basın toplantısı düzenledi.

Lavrov'un basın toplantısından satır başları:

'Batılı siyasetçiler kendi ülkelerindeki krizlerden dikkatleri uzaklaştırmak için Navalnıy olayına sarıldı'

Rusya’da bir iç hat uçuşu sırasında zehirlendiği şüphesiyle Almanya’da tedavi gören Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın dün Rusya’ya dönüşünde gözaltına alınması ve bunun ardından Batılı ülkelerin de savunan Navalnıy’ın serbest bırakılması çağrıları yapmasına ilişkin soru üzerine Lavrov şunları söyledi: "Batılı siyasetçiler kendi ülkelerindeki krizlerden dikkatleri uzaklaştırmak için Navalnıy olayına sarıldı. Batı, Rusya’ya dayanaksız bir biçimde yönelttiği hiçbir suçlamanın altını doldurmak için şimdiye dek kanıt sunabilmiş değil."

Rusya Dışişleri Bakanı sözlerini şöyle sürdürdü: “Navalnıy’ın Rusya Federasyonu’na dönüşünün haberlerine nasıl sarıldıklarını gördük, fotokopi makinasından çıkmışa benzer yorumlar birbirini izledi. Bu yorumlar neşe içinde yapıldı, zira bu durum, Batılı siyasetçilerin dikkatleri liberal kalkınma modelinin içinde bulunduğu derin krizden başka yöne çekmelerine olanak veriyordu.”

'ABD’deki olaylar gösterdi ki anayasa, teknoloji devlerinin umrunda değil'

"Tanık olduğumuz son olaylar gösterdi ki kendi teknoloji imparatorluklarını yaratmış olan küçük bir grup insan, ülkelerinde hangi haklara sahip olduklarını bilmek dahi istemiyor. ‘Şirket kuralları’ ismi altında kendi haklarını belirliyorlar ve ülkelerinin anayasalarını biraz bile umursamıyorlar. Bunu, ABD’de açıkça gördük. Bu durum tabii ki ciddi anlamda endişe verici."

‘Şirket kuralları’ ismi altında kendi haklarını belirliyorlar ve ülkelerinin anayasalarını biraz bile umursamıyorlar. Bunu, ABD’de açıkça gördük. Bu durum tabii ki ciddi anlamda endişe verici."

'Koronavirüs aşımız konusunda işbirliğine maksimum düzeyde açığız'

"Rusya Devlet Başkanı (Vladimir) Putin’in ağustos ayında dünyanın ilk koronavirüs aşısı Sputnik V’nin tescilinin duyurusunu yaptığında söylediklerini yineliyoruz: Aşı konusunda işbirliğine maksimum düzeyde açığız. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun, aşının tescili konusunda yabancı partnerlere götürdüğü tekliflere olumlu yanıtlar geldiğini görüyoruz."

Rus koronavirüs aşısı Sputnik V Rusya dışında şimdiye dek Sırbistan, Arjantin, Belarus, Bolivya, Cezayir, Filistin, Venezüella ve Paraguay’da tescil edilmiş durumda. Aşının bu hafta da acil kullanım izni için iki ülkede daha tescil edilmesi bekleniyor.



'Biden yönetiminden nükleer silahlar konusunda somut teklifler bekliyor olacağız'

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ABD’de seçilmiş başkan Joe Biden döneminden beklentilerine ilişkin bir soru üstüne ise, nükleer cephanelerde kesinti içeren Yeni Start anlaşmasının geçerlilik süresinin uzatılmasına dair Biden yönetiminden somut teklifler bekleyeceklerini kaydetti.

Lavrov şunları söyledi: “Biden yönetiminin bizimle bu konuda (nükleer silahların yayılmasının engellenmesinde) diyaloğu yeniden başlatma niyetinde olduğunu duyuyoruz. Geçerlilik süresi şubat ayında dolmadan Yeni Start anlaşmasının uzatılması üstünde anlaşmaya çalışılması da buna dahil. Somut öneriler bekleyeceğiz, bizim durduğumuz nokta oldukça iyi biliniyor ve geçerliliğini de koruyor.”

'Karabağ’ın statüsü konusu kasıtlı olarak geleceğe bırakıldı, şimdi bunu tartışmak için iyi bir zaman değil'

Lavrov Karabağ’a ilişkin, “Karabağ’da çatışmaların sona erdirilmesine ilişkin 9 Kasım’da yapılan anlaşma oldukça etkili bir biçimde uygulanıyor. Hem Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev hem Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın değerlendirmesi bu yönce” değerlendirmesini yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanı sözlerine şöyle devam etti: “Karabağ’ın statüsünden, 9 Kasım anlaşmasında kasıtlı olarak bahsedilmiyor. Şu anda Karabağ’ın statüsü konusunda ilerlemek için iyi bir zaman değil, bu geleceğe bırakılmış bir konu.

Ermenistan’ın Karabağ ile olan bağını hiçbir zaman reddetmedik. On yıllardır süren müzakereler boyunca Ermenistan ile Karabağ’ın birbirinden koparılması hiçbir zaman gündeme gelmedi. Bu yüzdendir ki Laçin koridoruna kimse tarafından karşı çıkılmadı, halen de Azerbaycanlı komşularımız dahil tarafların uzlaşı içinde oldukları bir konu.”

Ayrıca Rusya Dışişleri Bakanı 9 Kasım’da yapılan anlaşamaya ilişkin bir başka soru karşısında, “Rusya Federasyonu, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin bu anlaşmasının gizli bir eki yoktur” dedi

Lavrov, “Rus askeri yetkililer, Karabağ’da esir değişimi için Ermenistan ve Azerbaycanlı meslektaşları ile iletişim içindeler” açıklamasını da yaptı.

'Görünüşümüzü belki düşünmeliyiz, ancak biz baloya giden genç kadınlar değil dış politikacıyız’

Rus muhalif Aleksey Navalnıy’in Sibirya’da zehirlendiği şüphesiyle Almanya’da tedavi görmesi sonrası dün Rusya’ya geri geldiği anda gözaltına alınmasının Rusya’yı nasıl gösterdiğine ilişkin bir soru üzerine Lavrov şunları söyledi: “Dışarıdan nasıl göründüğümüzü muhtemelen düşünmemiz gerekiyor, ancak biz baloya giden genç kadınlar değiliz. Her şeyden önce işimizle ilgilenmemiz gerekiyor, işimiz de Rusya’nın dış politikasını hayata geçirmektir.”