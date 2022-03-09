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Rusya işgaline karşı orduya katılan Ukraynalı oyuncu Pasha Lee hayatını kaybetti

Pasha Lee'nin Ukrayna'nın Irpin bölgesindeki Rus bombardımanında hayatını kaybettiği öğrenildi

Rusya'nın işgali karşısında orduya gönüllü olarak katılan Ukraynalı oyuncu Pasha Lee'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

BBC'de yer alan habere göre, "Aslan Kral", "Hobbit" gibi filmlerin dublajında da görev yapan 33 yaşındaki Ukraynalı oyuncu, Rusya'nın işgali karşısında Ukrayna ordusunda gönüllü katılmıştı.

Pasha Lee'nin Ukrayna'nın Irpin bölgesindeki Rus bombardımanında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Instagram hesabında bir paylaşım yapan oyuncu, "Son 48 saattir oturmak ve nasıl bombalandığımızı fotoğraflayabilmek için bir fırsat var. Gülümsüyoruz çünkü başaracağız ve her şey UKRAYNA olacak. ÇALIŞIYORUZ!!!" ifadelerini kullanmıştı.

 

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