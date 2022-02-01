Rusya Devlet Başkanı Putin: Rusya’nın ana endişelerinin göz ardı edildiği görülüyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin Rusya’ya güvenlik garantilerine ilişkin verdiği yanıtı cevaplamaya henüz hazır olmadıklarını belirterek “Rusya’nın ana endişelerinin göz ardı edildiği görülüyor. Kolay olmayacak ama bir karar alacağız. Bugün nasıl bir yanıt olacağını söylemeye hazır değilim." dedi.

Putin, Kremlin Sarayı'nda Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD ve NATO’nun Rusya’nın güvenlik garantilerine yönelik tekliflerine verdiği yanıtları eleştiren Putin, “ABD ve NATO’nun 26 Ocak’ta ilettiği yanıtları dikkatlice inceliyoruz. Rusya’nın ana endişelerinin göz ardı edildiği görülüyor. Bu artık net bir şekilde görülüyor.” diye konuştu.

Putin, söz konusu yanıtlarda, Rusya açısından kilit öneme sahip bazı unsurların yer almadığına işaret ederek “Batı'nın güvenlik garantileriyle ilgili tekliflere yanıtında, Rusya açısından 3 kilit unsuru göremiyoruz. NATO’nun genişlemesi, Rusya sınırları yakınlarında silah sistemlerinin konuşlandırılması ve ittifakın Avrupa’daki askeri altyapısının 1997’deki haline geri döndürülmesine yönelik yeterli yanıt göremedik.” ifadelerini kullandı.

ABD ve NATO’nun, Rusya’nın endişelerini görmezden geldiğini belirten Putin, “NATO, ülkelerin seçme özgürlüğüne işaret ediyor ancak birinin güvenliğini, bir diğeri pahasına güçlendiremezsiniz.” dedi.

- NATO'ya "bizi kandırdılar" suçlaması

NATO’nun askeri altyapısının doğuya doğru ilerlememesi konusunda kendilerine söz verildiğini dikkati çeken Putin, “Bugün NATO’nun nerede olduğunu görüyoruz; Polonya, Romanya, Baltık ülkeleri. Bizi kandırdılar.” dedi.

ABD'nin Anti-Balistik Füze Anlaşması'ndan çekildiğini hatırlatan Putin, Romanya’da ise füze fırlatma sistemlerinin bulunduğuna dikkati çekti.

“Burada, MK41 füze fırlatma sistemleri bulunuyor. Bunlara Tomahawk yerleştirilebilir. Yani bu, füze savunma sistemi değil saldırı sistemi oluyor. Bu sistemler, 1000 kilometreye kadar topraklarımızı hedef alabilir. Bu bizim için bir tehdit değil mi?” diye konuştu.

Ukrayna’nın NATO’ya alınması ihtimalini de değerlendiren Putin, şunları söyledi:

“Ukrayna’nın belgelerinde Kırım’ın askeri güç yoluyla geri alınacağı yazılmış. Ukraynalılar bunu sadece söylemiyor, bu belgelerinde de yazıyor. Ukrayna’nın NATO üyesi olduğunu, Polonya ve Romanya’da olduğu gibi silahlarla donatıldığını ve Kırım’da operasyonu başlattığını farz edelim. Donbas’ı konuşmuyorum bile. Bu, Rusya’nın egemen toprağıdır. Bu konu bizim için kapatılmıştır. Bu durumda, NATO ile mi savaşmalıyız?”

- Ukrayna'nın NATO'ya alınma ihtimaline eleştiri

Putin, Ukrayna’nın doğusu meselesine ilişkin Minsk anlaşmalarının uygulanmasıyla ilgili “Bir yandan Ukrayna’nın bu anlaşmalara uymak istediğini duyuyoruz. Bu anlaşmalara uymamakla bizi suçluyorlar. Aynı zamanda, Ukrayna’nın bu anlaşmalara uyması durumda bölüneceği yönünde açıklamalar yapılıyor." dedi.

ABD’nin Rusya’yı durdurmaya çalıştığını belirten Putin, “Bu durumda, Ukrayna bu hedefe ulaşmak için bir unsurdur.” ifadesini kullandı.

Rusya dahil tüm ülkelerin çıkarlarının dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Putin, Ukrayna’nın NATO’ya alınmasının Rusya’nın güvenliğini “baltalayacağını” söyledi.

ABD ve NATO ile güvenlik konusunda diyaloğun devam edeceği umudunu paylaşan Putin, "(Rusya’nın ABD'ye yanıtı) Umuyoruz sonunda bir çözüm bulunur. Kolay olmayacak ama bir karar alacağız. Bugün nasıl bir yanıt olacağını söylemeye hazır değilim." diye konuştu.